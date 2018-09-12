Президент России принял предложение премьер-министра Японии Синдзо Абэ об изменении подхода к переговорам по заключению мирного договора. Данное соглашение должны заключить до конца 2018 года, об этом глава России сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает РБК.

Владимир Путин напомнил, что страны уже 70 лет пытаются заключить мирный договор. Однако премьер-министр Японии сказал, что препятствия для реализации мирного договора все еще есть.

"Так вот, 70 лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал, давайте поменяем подход. Давайте. Давайте заключим мирный договор, ну, не сейчас, но до конца года. Без каких-либо предварительных условий. А затем на основе мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение всех проблем", - заявил Путин.

Напомним, что недавно в Японии произошло сильное землетрясение.