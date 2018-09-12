Составлен рейтинг самых толстых и стройных наций [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения провели исследование, по результатам которого составили рейтинг европейских стран. Список был составлен на основе числа страдающих от ожирения жителей этих государств, пишет Daily Mail.
Самыми толстыми в Европе оказались граждане Турции (32,1% населения), Мальты (28,9) и Великобритании (27,8). Недалеко от них ушли жители Венгии (26,4%) и Литвы (26,3).
Самыми стройными оказались жители Таджикистана (14, 2%), Узбекистана и Киргизстана (по 16,6%), Боснии (17,9%), Туркменистана (16,6%) и Молдовы (18,9). Украина также попала в рейтинг стройности заняв 38-е место с начала списка и 14-е с конца - с показателем 24,1%.
Средний показатель по Европе составил 23,33%. В общей сложности в списке фигурируют 53 государства. Специалисты рассматривали как непосредственно европейские страны, так и бывшие республики Советского Союза.
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