У ДТП в Польщі загинула українка [ Редактировать ]
У польському місті Томашів сталася ДТП з українцями. Два легковики зіткнулися на трасі посеред ночі. 19-річна дівчина загинула, шестеро людей - травмувалися. Усі громадяни України.
Дорогу на кілька годин перекрили. Причини аварії з'ясовує поліція.
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