У Польщі сталася ДТП з українцями, загинула людина

У польському місті Томашів сталася ДТП з українцями. Два легковики зіткнулися на трасі близько другої ночі за місцевим часом. В обох були лише наші співвітчизники. Там загинула 19-річна дівчина, шестеро людей - травмувалися. Дорогу на кілька годин перекрили