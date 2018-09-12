Уряд очікує на звіт щодо якості ремонту доріг [ Редактировать ]
Уряд очікує на звіт від Аудиторської служби щодо якості ремонту доріг та доцільності використання державних коштів у всіх областях країни. Про це на засіданні Кабміну повідомив Володимир Гройсман. За словами прем'єра, цьогоріч влада направила 11 мільярдів гривень на місця для ремонту трас. Загалом на відбудову українських доріг виділено 47 мільярдів.
"За декілька тижнів ми отримаємо вже остаточний звіт, який буде підставою направлення матеріалів до правоохоронних органів України. Я наголошую на тому, що там де будуть виявлені порушення - по-перше, я про це скажу публічно. В мене авторітетів немає. І друге - ми направимо публічно цю інформацію для розслідування в правоохоронні органи, щоб винні понесли покарання", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
по теме
Проект госбюджета-2019 внесут в парламент до конца недели - Гройсман
Проект госбюджета-2019 внесут в парламент уже до конца недели. Об этом Владимир Гройсман заявил во время форума Реанимационного Пакета Реформ. Он отметил, что правительство ждет от нардепов своевременной и системной работы
Борьба с контрабандой принесла бюджету 12 миллиардов гривен - Гройсман
За два месяца борьбы с контрабандой таможенные поступления в госбюджет увеличились на 12 миллиардов гривен
Порошенко и Гройсман поздравили жителей Винницы с Днем города
По случаю торжеств, центральную улицу города перекрыли и провели праздничный концерт и рыцарский турнир
Владимир Гройсман отчитал руководство Николаевской области за состояние дорог в регионе
Владимир Гройсман специально разъяснял депутатам, почему пришлось забирать у Николаевской области деньги, выделенные на ремонт дорог
Опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно - Гройсман
Відповідальність за своєчасний початок опалювального сезону прем'єр-міністр поклав на місцеві влади