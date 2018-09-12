Уряд очікує на звіт від Аудиторської служби щодо якості ремонту доріг та доцільності використання державних коштів у всіх областях країни. Про це на засіданні Кабміну повідомив Володимир Гройсман. За словами прем'єра, цьогоріч влада направила 11 мільярдів гривень на місця для ремонту трас. Загалом на відбудову українських доріг виділено 47 мільярдів.

"За декілька тижнів ми отримаємо вже остаточний звіт, який буде підставою направлення матеріалів до правоохоронних органів України. Я наголошую на тому, що там де будуть виявлені порушення - по-перше, я про це скажу публічно. В мене авторітетів немає. І друге - ми направимо публічно цю інформацію для розслідування в правоохоронні органи, щоб винні понесли покарання", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.