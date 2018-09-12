В Іспанії через скандал щодо магістерського диплому у відставку пішла міністр охорони здоров'я. ЗМІ з'ясували, що Кармен Монтон начебто отримувала оцінки, але не відвідувала заняття і не бачила викладачів.

Крім цього, місцева телекомпанія після аналізу її дипломної роботи - виявила там плагіат.

Монтон усі звинувачення відкидає. І запевняє, що вирішила піти з посади, аби скандал не впливав на роботу уряду.