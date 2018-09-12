Голубь покатался на машине (видео) [ Редактировать ]
В Днепре на левом берегу голубь решил покататься на крыше автомобиля. Хитрую птицу снял на видео один из водителей. Позже ролик был опубликован в интернете, передает "Корреспондент".
Скорость автомобиля не очень высокая, так как он едет в жилом районе города.
Пользователям понравилась выходка птицы. Некоторые шутят, что голубя нужно оштрафовать за безбилетный проезд. Другие предположили, что он супер-герой, который в такой способ "мчит" спасать мир.
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