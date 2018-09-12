Корь в Украине: число болеющих растет [ Редактировать ]
За неделю в Украине корью заболели 439 человек - 203 взрослых и 236 детей. Заболеваемость за последнюю неделю наблюдается на уровне предыдущей недели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным ведомства с начала года корью заболели 30 744 человека - 12 608 взрослых и 18 136 детей.
Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 6002 человека), Закарпатской (всего 3046 человек), Ивано-Франковской (всего 2808 человек), Одесской (всего 2,4 тыс. человек), Киеве (всего 2151 человек) и Тернопольской (всего 1645 человек) областях.
Ранее в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила.
по теме
У Києві створили "швидку" для безпритульних тварин
Проект "Собача швидка" щодня допомагає майже двомстам чотирилапим - бездоглядних песиків лікують, стерилізують, роблять щеплення та підшукують їм сім'ю
Лекарства в Украине: сколько денег жители страны тратят на препараты
Расходы на медикаменты являются значительной частью расходов для украинских семей
Голодание продлевает жизнь - ученые
Ограничение потребляемых калорий продлевает работу органов сердечно-сосудистой системы
Укрепляет сердце: 10 причин пить какао чаще
Переоценить полезные свойства какао достаточно сложно. Согласно исследованиям, в необжаренном какао содержится 300 важных антиоксидантов. Такой показатель сделал какао одним из самых полезных продуктов в мире.
Создана эффективная вакцина против рака
Исследователи из США доказали эффективность новой вакцины против меланомы – рака кожи