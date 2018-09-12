За неделю в Украине корью заболели 439 человек - 203 взрослых и 236 детей. Заболеваемость за последнюю неделю наблюдается на уровне предыдущей недели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства с начала года корью заболели 30 744 человека - 12 608 взрослых и 18 136 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 6002 человека), Закарпатской (всего 3046 человек), Ивано-Франковской (всего 2808 человек), Одесской (всего 2,4 тыс. человек), Киеве (всего 2151 человек) и Тернопольской (всего 1645 человек) областях.

Ранее в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила.