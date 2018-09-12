"Застрявший в прошлом" мужчина пытался пересечь границу [ Редактировать ]
Недалеко от границы Украины с Беларусью задержали мужчину с военным билетом из СССР, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"В ходе проверки мужчина не смог предоставить никаких документов, кроме военного билета СССР и сообщил, что по месту жительства у него есть паспорт СССР", - говорится в сообщении.
Позднее выяснилось, что мужчина является уроженцем Гомельской области (Беларусь) и уже более 20 лет прожил на территории Украины. После определенных семейных обстоятельств задержанный решил вернуться на свою историческую родину. Понимая, что с советскими документами он не сможет пересечь границу, решил обойти пункт пропуска.
Во время осмотра территорий пограничники подразделения "Лучанки" Житомирского погранотряда задержали человека, который пытался незаконно пересечь украинско-белорусскую границу. Задержанный мужчина сообщил, что на территории Беларуси его должны были встретить ближайшие родственники. Для проверки этой информации украинские пограничники сообщили белорусским коллегам. Вскоре украинская сторона получила подтверждение данной информации.
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