В рейтинг ТОП-500 вузов мира по наиболее трудоспособным выпускникам по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds впервые вошел Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Согласно сообщению компании, украинский университет впервые попал в рейтинг с 2016 года. Вуз занял позицию 301 из 500 возможных.

Первое место в рейтинге QS Graduate Employability Rankings 2019 занял Массачусетский технологический институт (США), второе – Стэнфордский университет (США), третье - Калифорнийский университет (США).

Ранее Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" признали лучшими университетами в Украине.

В то же время в КНЭУ впервые основали Центр автоматизации учета, финансов и кадров для студентов бухгалтерских специальностей