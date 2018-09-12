Киевский университет попал в престижный мировой рейтинг [ Редактировать ]
В рейтинг ТОП-500 вузов мира по наиболее трудоспособным выпускникам по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds впервые вошел Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Согласно сообщению компании, украинский университет впервые попал в рейтинг с 2016 года. Вуз занял позицию 301 из 500 возможных.
Первое место в рейтинге QS Graduate Employability Rankings 2019 занял Массачусетский технологический институт (США), второе – Стэнфордский университет (США), третье - Калифорнийский университет (США).
Ранее Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" признали лучшими университетами в Украине.
В то же время в КНЭУ впервые основали Центр автоматизации учета, финансов и кадров для студентов бухгалтерских специальностей
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