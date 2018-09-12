Мужчина выловил череп с рогами [ Редактировать ]
Ирландец Реймонд Макелрой во время рыбалки на озере Лох-Ней в Северной Ирландии выловил сетью череп реликтового лося, которому примерно 10500 лет, пишет Вelfast Live.
"Сначала я подумал, что это кусок черного дуба. Потом, когда рассмотрел сбоку и понял, что это череп с рогами. Я был удивлен", - рассказал рыбак.
Ученые рассмотрели находку и констатировали, что череп принадлежит ирландскому лосю. По словам палеонтологов, это крупный вид сохатых, который вымер именно из-за своих роскошных рогов, которые мешали ему передвигаться в лесу.
Ранее в этом же озере нашли нижнюю челюсть ирландского лося, ученые предполагают, что это две части одного животного.
Находку рыбака покажут на выставке Dippy Museum в Музее Ольстера, которая начнется 28 сентября.
Ранее мы сообщали, что в Тихом океане нашли новых жителей.
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