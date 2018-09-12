Новый iPhone, который получит название X Plus или Max, будет стоить больше 1000 долларов.

Об этом сообщил Reuters.

Так, во время презентации в среду Apple перейдет ценовой барьер в тысячу долларов.

"Накануне рыночная капитализация Apple превысила 1 триллион долларов, что вынуждает компанию поддерживать рост выручки от своего фирменного продукта. Один из способов сделать это - заставить людей покупать более дорогие телефоны", - пишет издание.

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