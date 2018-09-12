В Одессе пропали две школьницы [ Редактировать ]
В Одессе пропали две школьницы возрастом 12 и 13 лет. Девочки ушли из дома в гимназию, но в учебном заведении так и не появились. Марина Березовская и Анастасия Новицкая пропали в среду, 12 сентября, сообщает "Украинская служба информации".
Таировское отделение полиции начало поиски детей. В гимназии подтвердили отсутствие учениц.
Марина Березовская (12 лет) была одета в белу рубашку с рисунками котов, черную джинсовую куртку и черную юбку. С собой у девочки был черный рюкзак с изображением кота.
Анастасия Новицкая (13 лет) была одета в черную кофту, черную юбку в складку и черную куртку-плащ.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьниц, просят обращаться в Таировское отделение полиции или звонить по телефонам: 048 746 29 07 или на специальную линию 102.
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