С приходом в Минздрав команды Супрун, не дождавшись операции, умерло 38 человек. Об этом в своем блоге на kievvlast.com.ua пишет народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль.

"Первые причины этих смертей – непрозрачная очередь, промедление с включением в нее, когда должны ставить за 20 дней, а делают это от 3 до 6 месяцев, подпись и.о. Министра Ульяны Супрун под дефицитным бюджетом программы "Лечение граждан Украины за рубежом". Бывает и так, что, даже получив деньги через 3, 5, 7 месяцев после подачи заявления, человек не доезжает в больницу, потому что его практически убила химия, которая продолжала ему жизнь до операции. Здесь каждый день на счету! И при этом, в конце прошлого года Минздрав возвращает 20 млн грн. будто бы неиспользованных средств по программе в бюджет. И за это его руководство получает премии, хотя в очереди еще стоят люди", - написал депутат.

По его словам, в прошлом году из бюджета выделили 628 млн грн. на 208 тяжелобольных пациентов. В этом году цифру решили сократить до 389 млн грн., при том, что пациентов на начало года было даже больше - 226.

"В мае средства закончились – успели пролечить только 141 пациента. И людей перестали ставить в очередь, чтобы показать – проблемы нет. Только недавно, благодаря действиям активистов и, в частности, председателя ОО Национальное движение "За трансплантацию" Юрия Андреева, сейчас уже 64 человек включены в очереди, и еще около сотни ждут постановку в список", - подчеркивает депутат.

Он добавил: зная, что деньги закончатся, еще в феврале подал законопроект №8035 об увеличении финансирования программы "Лечение граждан Украины за рубежом" минимум на 302 млн грн. Но за все это время, до сих пор, законопроект так и не смогли принять в Верховной Раде.

От безысходности родственники и близкие вышли под Минздрав, и уже почти месяц живут под ним в палатках. А на прошлой неделе – под стены Верховной Рады.

"И когда мы с Александрой Кужель вышли к ним, чтобы поблагодарить за их старания и поддержать, полиция едва не снесла одну из конструкций митингующих", - говорит нардеп.

"Параллельно, чтобы не терять время, я обратился к премьер-министру, чтобы он поручил Минздраву срочно использовать остаток неиспользованных средств, находящихся на счетах иностранных клиник от предыдущих операций, на пациентов, которые в этом сейчас нуждаются. На следующий день, после выступления на брифинге в Верховной Раде вместе с Юрием Андреевым, где нашу борьбу поддержали нардепы из других фракций, мы вынесли этот вопрос на рассмотрение бюджетного комитета", - продолжает Валерий Дубиль.

Бюджетный комитет прислушался к обращению и рекомендовал Кабмину поручить Минздраву совместно с Минфином тщательно проанализировать состояние выполнения бюджетных программ и инициировать соответствующее перераспределение расходов с целью их увеличения по бюджетной программе "Лечение граждан Украины за рубежом", а о результатах сообщить в течение недели.

Напомним, на днях стало известно, что вице-премьер поручил Минздраву и Минфину найти средства для дофинансирования. Валерий Дубиль пообещал вместе с тяжелобольными добиваться голосования за законопроект, чтобы у украинцев был шанс на жизнь.