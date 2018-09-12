На Дарнице случилось массовое ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Дарницком районе Киева произошло массовое ДТП с участием элитного внедорожника и двух легковых автомобилей.
"Масштабная авария на перекрестке Григоренко и Здолбуновской. Причины аварии и количество пострадавших выясняются", - сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.
Одну из легковых авто буквально вывернуло наружу в носовой части, вторую - вынесло за пределы проезжей части.
На месте работают спасатели ГСЧС, правоохранители и медработники.
Тем временем в Днепре бензовоз спровоцировал двойное ДТП.
по теме
ДТП в Киеве: у бетономешалки отказали тормоза (фото, видео)
В Киеве на Позняках у бетономешалки отказали тормоза и она помчала вперед, снося все на своем пути
Пьяный водитель насмерть сбил киевлянку на тротуаре
Свидетели пытались спасти женщину, но травмы оказались несовместимы с жизнью - вскоре на место происшествия прибыла полиция и "скорая"
В Киеве пьяный насмерть сбил женщину на тротуаре (видео)
В Дарницком районе Киева пьяный водитель насмерть сбил женщину и "вылетел" на территорию садового центра
В жутком ДТП в Николаеве погиб байкер (фото)
В Николаеве мотоциклист на полной скорости врезался в автомобиль ВАЗ-2109
В Киеве такси протаранило маршрутку (видео)
в Киеве на Виноградаре такси Uber "влетело" в 455-ю маршрутку