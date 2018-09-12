В Дарницком районе Киева произошло массовое ДТП с участием элитного внедорожника и двух легковых автомобилей.

"Масштабная авария на перекрестке Григоренко и Здолбуновской. Причины аварии и количество пострадавших выясняются", - сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

Одну из легковых авто буквально вывернуло наружу в носовой части, вторую - вынесло за пределы проезжей части.

На месте работают спасатели ГСЧС, правоохранители и медработники.

Тем временем в Днепре бензовоз спровоцировал двойное ДТП.