Над Крымом по тревоге поднялись российские бомбардировщики [ Редактировать ]
В оккупированном Крыму подняли по тревоге два соединения морской авиации Черноморского флота России.
В воздух подняты самолеты разведчики, истребители, бомбардировщики, а также противолодочные самолеты и вертолеты.
Самолеты подняли в рамках учений. По замыслу, летчикам предстоит обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба оккупационных властей, передают "Крым.Реалии".
"С двух аэродромов подняты в небо самолеты разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ", - говорится в сообщении.
Он добавил, что в условиях противодействия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы условного противника экипажам необходимо обнаружить подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы условного противника.
В это время в Бердянске Запорожской области проходят военные учения морской пехоты Военно-морских сил ВСУ с применением авиации.
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