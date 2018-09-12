Российская авиация поднята по тревоге над захваченным Крымом. Илл.: pixabay.com

В оккупированном Крыму подняли по тревоге два соединения морской авиации Черноморского флота России.

В воздух подняты самолеты разведчики, истребители, бомбардировщики, а также противолодочные самолеты и вертолеты.

Самолеты подняли в рамках учений. По замыслу, летчикам предстоит обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба оккупационных властей, передают "Крым.Реалии".

"С двух аэродромов подняты в небо самолеты разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ", - говорится в сообщении.

Он добавил, что в условиях противодействия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы условного противника экипажам необходимо обнаружить подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы условного противника.

В это время в Бердянске Запорожской области проходят военные учения морской пехоты Военно-морских сил ВСУ с применением авиации.