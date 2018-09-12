Доллар продолжает "падать" по отношению к гривне. Фото: podrobnosti.ua

12 сентября средний курс покупки и продажи наличного доллара продолжил падение в обменниках украинских банков.

Так, средний курс покупки, по сравнению с прошлым днем, упал на 8,53 копейки до 27,895 гривны за доллар. Средний курс продажи упал на 7,47 копейки - до 28,2427 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки составил 28 гривен за доллар, минимальный курс продажи - 28,09 гривны за доллар.

Средний курс покупки евро упал на 12,83 копейки и составляет 32,2073 гривны, средний курс продажи упал на 11,97 копейки до 32,838 гривны за евро.

Продать евро дороже можно за 32,45 гривны, купить дешевле - за 32,6 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 копейки и составляет 3,643 гривны за 10 российских рублей, а средний курс продажи упал на 0,2 копейки и составляет 4,147 гривны.

Максимальный курс наличной покупки - 3,95 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,01 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменных пунктах 12 сентября. Табл.: "Ліга.Финансы".

Такое поведение курса не сложно было предвидеть после падения курса доллара по отношению к гривне на межбанке 11 сентября.