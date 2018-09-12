Европейский парламент поддержал введение санкционной процедуры против Венгрии. Голосование состоялось в среду, 12 сентября. Решение ввести санкции поддержали 448 евродепутатов, 197 выступили против, 48 - воздержались, передает BBC.

Предложение было принято на Страсбургском пленарном заседании.Таким образом, депутаты Европаралмента впервые задействуют 7 статью европейского законодательства против страны-члена Евросоюза. Она позволяет приостанавливать действие некоторых прав страны – члена ЕС.

В докладе осуждалось давление на независимые медиа страны, отстранение от должностей независимых судей, невозможность работы неправительственных организаций, оказывающих помощь мигрантам и беженцам, обогащение членов правительства и их семей за счет европейских фондов и другие нарушения Будапешта.

После этого решения Европарламента Совет ЕС должен начать собственное расследование нарушений Венгрией ценностей ЕС. Европарламент впервые применит эту статью за всю историю существования Евросоюза.

Днями ранее, США и Евросоюз собрались реформировать ВТО.