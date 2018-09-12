Во Франции вспыхнул скандал, вызванный возмущением однополой пары, которой запретили называть сына женским именем.

Мальчику хотели дать имя Амбре - французский вариант имени Эмбер, передает The Local.

По мнению женщин-родителей, данное имя признано универсальным для обоих полов. Но регистрационное бюро сообщило о выборе имени в суд, который и запретил давать мальчику такое имя.

Суд аргументировал решение риском "запутать ребенка, что может привести к негативным последствиям".

По мнению женщин, решение суда является несправедливым и причиной может быть гомофобия.

"Общество очень несправедливо, оно ведь позволяет одобрять нелепые имена", - отметила одна из них.

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