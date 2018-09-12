Скандал во Франции: мальчика запретили назвать как девочку [ Редактировать ]
Во Франции вспыхнул скандал, вызванный возмущением однополой пары, которой запретили называть сына женским именем.
Мальчику хотели дать имя Амбре - французский вариант имени Эмбер, передает The Local.
По мнению женщин-родителей, данное имя признано универсальным для обоих полов. Но регистрационное бюро сообщило о выборе имени в суд, который и запретил давать мальчику такое имя.
Суд аргументировал решение риском "запутать ребенка, что может привести к негативным последствиям".
По мнению женщин, решение суда является несправедливым и причиной может быть гомофобия.
"Общество очень несправедливо, оно ведь позволяет одобрять нелепые имена", - отметила одна из них.
Ранее во львовском трамвае жестоко избили девушку-трансгендера.
по теме
Ани Лорак впервые после скандала появилась с мужем (фото)
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу предстали перед фанатами певицы счастливой семейной парой
Ани Лорак отправила дочь к мужу (фото)
Певица Ани Лорак, находясь на гастролях, отправила маленькую Софию к отцу, вокруг которого недавно разгорелся скандал
Ани Лорак резко высказалась об измене
Ани Лорак рассказала в интервью о своем отношении к супружеской измене
Скандал на Волині: чому батьки не пускають дітей до місцевої школи?
Блокувати школу - незаконно, - кажуть районні чиновники, але директор проти волі громади йти не хоче, і відмовився працювати в таких умовах
Ани Лорак устроила дочь в элитную школу (фото)
Певица Ани Лорак выбрала для дочери престижную гимназию, где обучение в 1 классе обойдется в более чем 1 миллион гривен