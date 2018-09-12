Строительная компания "Полтавабудцентр" начала ремонт трасс в Николаевской области незаконно, без санкции со стороны Службы автодорог, и требования ее фактического собственника бизнесмена Араика Амирханяна компенсировать 100 миллионов гривен за якобы проведенные работы являются безосновательными. Об этом сообщила пресс-секретарь "Укравтодора" Оксана Ожигова, сообщают "Вести".

"На Николаевскую область в этом году было выделено рекордное финансирование общим объемом, если учитывать субвенции местных бюджетов, приблизительно 850 млн грн. С учетом затягивания проведения тендеров и не подписания контрактов, было принято решение правительства о перераспределении части средств. Средства пошли на ремонт других дорог, так как через месяц-полтора строительный сезон будет завершаться. Некоторые компании сообщили, что уже выполнили работы. Но работы без подписания контрактов противоречат законодательству. Сначала идет проектно-сметная документациям, проведение тендера, заключение контракта, выделение финансирования, а уже потом начало работ. Нужно придерживаться такой последовательности. "Полтавабудцентр" начала работы без соответствующей санкции на проведение работ"», - отметила Ожигова.

Как удалось выяснить, Араик Амирханян пытался угрожать руководству "Укравтодора". 7 сентября вместе с охраной бизнесмен ворвался в госучреждение, требуя открыть ему финансирование, прикрываясь своими связями в Министерстве внутренних дел, с руководством Службы безопасности Украины и Администрацией Президента. В 2015 году Амирханян подобным образом пытался запугать главу "Укравтодора" Андрея Батищева, когда вместе с двумя охранниками напал на чиновника прямо в его кабинете.

В "Укравтодоре" называют действия Амирханяна шантажом и откровенным рэкетом.

"Амирханян пытается заблокировать практически каждый второй тендер на проведение ремонта дорог, подавая жалобы в АМКУ на организаторов тендеров. На Амирханяне лежит ответственность за срыв ремонта дорог в Николаевской области в этом сезоне. Именно ему жители населенных пунктов Николаевской области, где дорожное покрытие находится в плачевном состоянии, должны адресовать свои претензии. На одном из участков дороги Н-11 "Полтавабудцентр" не санкционированно и самовольно провела замену основания, и теперь бизнесмен вымогает на порядок большую сумму, что иначе как рэкетом сложно назвать. Проплаченными акциями они пытаются давить на правительство и "Укравтодор"", - пояснили в госструктуре.

Напомним, вчера на Николаевщине жители поселка Воссиятское перекрыли дорогу Н-14 "Николаев-Александровка-Кропивницкий" и требовали от правительства вернуть 100 миллионов гривен на ремонт автодороги. Деньги были перенаправлены Кабмином на ремонт других участков данной трассы, поскольку тендер на дорожные работы в районе поселка Воссиятское Еланецкого района был заблокирован Антимонопольным комитетом по жалобе компании "Полтавабудцентр". Сама компания организовала блокирование трассы Н-11, требуя выделить финансирование на продолжение работ.

По данным статистики Prozorro, ЧП "Полтавабудцентр" в этом году выиграла тендеры на сумму около 1 млрд грн. Но по ее жалобам заблокировано работ на сумму почти 10 млрд грн. В этом году компания Араика Амирханяна направила в АМКУ почти две сотни жалоб. При этом "ПБЦ" даже по выигранным тендерам реализует работы в минимальном объеме. По данным Госказначейства, за ней числится выполненных работ менее чем на 300 млн. грн. У "Полтавабудцентр" хронические проблемы: как со сроками выполнения работ, так и с качеством.

"Полтавабудцентр" контролируется бизнесменом Араиком Амирханяном, который ранее неоднократно оказывался в поле зрения правоохранительных органов. У компании нет активов - самосвалов, асфальтоукладчиков и другой техники. Не говоря уже о заводах по производству асфальта. Все это она берет в аренду у ООО "СПМК-17", которая принадлежит брату Амирханяна. Иными словами, гарантия выполнения работ как таковая отсутствует, так как компенсировать возможный ущерб ЧП фактически нечем.