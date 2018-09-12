Полиция Киева прекратила деятельность "массажного" салона. Оказывается, в одной из квартир Голосеевского района располагался притон по оказанию интимных услуг, который работал под видом салона. Администратор заведения получала от клиентов деньги и передавала их организаторам бизнеса, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

28-летняя киевлянка занималась поиском девушек для оказания мужчинам интимных услуг. Самих клиентов администратор находила через интернет-объявление о предоставлении услуг эротического массажа.

В момент прибытия полиции в квартире находились четыре девушки. На них были составлены админматериалы по статье 181 части 1 (Занятие проституцией) Административного кодекса Украины. В квартире были изъяты деньги, мобильные телефоны и другие вещи, которые свидетельствуют о незаконной деятельности салона.

В заведении работали от трех до шести девушек, в зависимости от количества заказов. Цена услуг составляла от 500 до 3000 гривен за час. Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Сутенерше грозит до семи лет лишения свободы.