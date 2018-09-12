Светлана Лобода показала ноги "от ушей" (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода выступила на фестивале "Новая волна" в особенном наряде: звезда облачилась в платье от Gucci за четыре тысячи евро, которое поклонники, с одной стороны раскритиковали, а с другой - похвалили.
Так, фанаты подчеркнули нелепость наряда и выигрышный вид самой певицы на его фоне.
Поклонники в Instagram обзывали платье и "шторой", и "оберткой от конфеты", но отметили, что оно выгодно подчеркивает длинные ноги певицы:
"С такими ногами и жизнь мила", "Ну если у девчонки ноги от ушей, так они от ушей", "Идеал женской красоты! Всегда самая стильная!", - написали в комментариях к фото.
Всего за день фото в Instagram собрало более 100 тысяч лайков:
Фото: instagram.com/lobodaofficial
До этого Лобода снялась в эротической фотосессии с дочерью.
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