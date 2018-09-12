Заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) в Верховной Раде Украины Сергей Левочкин заявил о своей поддержке объединения всех политических сил, выступающих за мир и развитие Украины.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Я поддерживаю объединение со всеми политическими силами, разделяющими ценности ОБ и его избирателей: мир, единство страны, развитие демократии и экономики, свобода слова и мысли. Среди таких сил вижу и "За життя" Рабиновича и Мураева", - написал народный депутат.

По его словам, с момента создания "Оппозиционный блок" последовательно выступает за консолидацию настоящей оппозиции.

"В трудное для страны время нужно отбросить амбиции и прекратить конфликты - только объединив все оппозиционные силы, мы вернем в Украину мир, стабильность, развитие, создадим условия для украинцев снова жить по-человечески", - подчеркнул политик.

Лидер партии "За життя!" Вадим Рабинович также выразил готовность к объединению. Он опубликовал в на своей странице в социальной сети Facebook заявление, в котором призвал партии Юго-Востока, и прежде всего - "Оппозиционный блок", - к объединению.

"Я хочу обратиться к политическим силам, имеющим мандат доверия юго-востока и центра Украины, к общественным организациям и объединениям. Мы с вами не имеем права сегодня выяснять взаимоотношения между собой, потому что избиратели отдавали нам свои голоса, чтобы мы боролись с этой властью, а не друг с другом. Сейчас как никогда необходимо устранить все конфликты и недоразумения, которые стоят на пути широкой политической консолидации", - заявил Рабинович.

Народный депутат считает, что "события последнего времени показали, что власть пойдет на продолжение войны и уничтожение собственного народа - лишь бы остаться у кормушки". "Избиратели требуют от нас объединить наши силы", - резюмировал Рабинович.

Согласно социологическим исследованиям, Юрий Бойко является самым рейтинговым политиком, а партия "Оппозиционный блок" - лидером симпатий избирателей на Юго-Востоке Украины, имея общеукраинский рейтинг 8,9% и 11% соответственно.

Вадима Рабиновича поддерживает 5,9% граждан, а рейтинг партии "За життя!" составляет 7,2%. Позиции политика сильны также на Юго-Востоке.

Таким образом, в случае объединения, такая политическая сила станет безусловным лидером Юго-Востока страны.