"Оппозиционный блок" и "За життя!" готовы объединиться [ Редактировать ]
Заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) в Верховной Раде Украины Сергей Левочкин заявил о своей поддержке объединения всех политических сил, выступающих за мир и развитие Украины.
Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.
"Я поддерживаю объединение со всеми политическими силами, разделяющими ценности ОБ и его избирателей: мир, единство страны, развитие демократии и экономики, свобода слова и мысли. Среди таких сил вижу и "За життя" Рабиновича и Мураева", - написал народный депутат.
По его словам, с момента создания "Оппозиционный блок" последовательно выступает за консолидацию настоящей оппозиции.
"В трудное для страны время нужно отбросить амбиции и прекратить конфликты - только объединив все оппозиционные силы, мы вернем в Украину мир, стабильность, развитие, создадим условия для украинцев снова жить по-человечески", - подчеркнул политик.
Лидер партии "За життя!" Вадим Рабинович также выразил готовность к объединению. Он опубликовал в на своей странице в социальной сети Facebook заявление, в котором призвал партии Юго-Востока, и прежде всего - "Оппозиционный блок", - к объединению.
"Я хочу обратиться к политическим силам, имеющим мандат доверия юго-востока и центра Украины, к общественным организациям и объединениям. Мы с вами не имеем права сегодня выяснять взаимоотношения между собой, потому что избиратели отдавали нам свои голоса, чтобы мы боролись с этой властью, а не друг с другом. Сейчас как никогда необходимо устранить все конфликты и недоразумения, которые стоят на пути широкой политической консолидации", - заявил Рабинович.
Народный депутат считает, что "события последнего времени показали, что власть пойдет на продолжение войны и уничтожение собственного народа - лишь бы остаться у кормушки". "Избиратели требуют от нас объединить наши силы", - резюмировал Рабинович.
Согласно социологическим исследованиям, Юрий Бойко является самым рейтинговым политиком, а партия "Оппозиционный блок" - лидером симпатий избирателей на Юго-Востоке Украины, имея общеукраинский рейтинг 8,9% и 11% соответственно.
Вадима Рабиновича поддерживает 5,9% граждан, а рейтинг партии "За життя!" составляет 7,2%. Позиции политика сильны также на Юго-Востоке.
Таким образом, в случае объединения, такая политическая сила станет безусловным лидером Юго-Востока страны.
по теме
Формирование ЦИК без оппозиции ставит под сомнение легитимность выборов - Сергей Левочкин
Пытаясь сформировать ручной ЦИК, власть намеревается законсервировать столь удобный ей политический порядок, заявил заместитель председателя фракции "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин
Вибори на окупованих територіях Донбасу не легітимні - Волкер
Призначені сепаратистами на листопад так звані вибори в самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" не є легітимними. Про це заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Deutsche Welle. На його думку, такі дії протирічать Мінським угодам, мета яких повернути усі території Донбасу під контроль України
В Одесской области при бездействии местной власти аграрное рейдерство достигло угрожающих масштабов - Оппоблок
Аграрное рейдерство в Одесской области достигло угрожающих масштабов, а местные власти не могут или не хотят с этим бороться. С таким заявлением на сессии облсовета выступили сегодня представители "Оппозиционного блока". По их словам, люди, которые пытаются сопротивляться, подвергаются репрессиям со стороны силовых структур
В Кировоградской области сотрудники Управления защиты экономики давят на местных депутатов "Оппозиционного блока"
Сотрудники Управления защиты экономики в Кировоградской области давят на местных депутатов-оппозиционеров. Об этом заявили сами избранники. На одном из заседаний представители фракции "Оппозиционного блока" предложили заслушать отчет руководителя этого управления и начальника отдела. После чего начались неожиданные "визиты" к депутатам
Необходимо снизить тариф на газ для населения и сделать субсидии доступней - Юрий Бойко
Отопительный сезон под угрозой. Об этом заявляют газовики. По их словам, на многих предприятиях попросту не хватает денег. Из-за чего не реконструируют сети и люди увольняются? Подробнее расскажет Юлия Жешко