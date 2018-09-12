Власти Великобритании заявили, что Россия лжет по поводу произошедшего в Солсбери, заявил пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй. Ситуация в этом деле не меняется, добавил представитель главы британского правительства.

"Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, но они ответили обманом и ложью. Я не вижу ничего, чтобы предположить, что это изменилось", - цитирует Reuters слова представителя главы британского правительства.

12 сентября в России заявили, что знают настоящие имена двух мужчин, которых Британия обвинила в попытке отравить бывшего разведчика ГРУ. В Москве отметили, что подозреваемые - обычные гражданские люди, которые не причастны к криминалу.

Ранее сообщалось, что подозреваемых по делу отравления Скрипалей "сдал" другой агент.