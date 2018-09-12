Отравление Скрипалей: Британия не верит России [ Редактировать ]
Власти Великобритании заявили, что Россия лжет по поводу произошедшего в Солсбери, заявил пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй. Ситуация в этом деле не меняется, добавил представитель главы британского правительства.
"Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, но они ответили обманом и ложью. Я не вижу ничего, чтобы предположить, что это изменилось", - цитирует Reuters слова представителя главы британского правительства.
12 сентября в России заявили, что знают настоящие имена двух мужчин, которых Британия обвинила в попытке отравить бывшего разведчика ГРУ. В Москве отметили, что подозреваемые - обычные гражданские люди, которые не причастны к криминалу.
Ранее сообщалось, что подозреваемых по делу отравления Скрипалей "сдал" другой агент.
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