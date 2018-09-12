Уряд проінспектує стан доріг в областях - Гройсман [ Редактировать ]
Щоб місцеві чиновники не перекладали відповідальність за стан доріг на плечі Кабміну - уряд ініціював аудиторську перевірку.
В усіх областях проінспектують якість ремонту і доцільність використання грошей. Результати аудиту обіцяють оголосити найближчим часом, - розповів прем'єр на засіданні Кабміну.
Він нагадав, що цьогоріч на відбудову українських доріг виділено 47 мільярдів.
"Треба підсилювати регіональну владу, беззаперечно і бути вимогливими до їхньої роботи і громадянам в тому числі. щоб ті хто не здатні не перекладали з себе відповідальність і не кивали на гору, хтось десь там не зробив. І ще раз нагадаю, 47 мільярдів ми виділили, 11 мільярдів на місцеві дороги теж виділили, ми затвердили стратегію розвитку українських доріг на 2018-2023 рік", - наголосив Володимир Гройсман прем'єр-міністр України.
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