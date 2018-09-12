У школярів села Ревбинці на Черкащині - проблеми серйозніші. Усього за 2 тижні до першого вересня у школі почали ремонт покрівлі. Звісно, завершити до початку занять не встигли. Тож перша ж злива - і новенькі, відремонтовані класи затопило.

Привітаємось? - Добрий день! - Опускаємо ручки".

Першачки села Ревбинці діляться враженнями, грають, малюють, але от настрій у малечі пригнічений, каже вчитель, адже замість затишного класу діти навчаються у спортивній залі.

"Сьогодні ми перший день у цьому приміщенні. Ми ще не розмістилися як слід і дітки лякаються, я їх не впізнаю", - говорить Раїса Мальченко, вчитель першого класу школи села Ревбинці.

А ось так виглядає їхня класна кімната - у неділю її затопила злива. І така ситуація по всіх кабінетах другого поверху. Два роки поспіль у школі проводили внутрішні ремонти на майже мільйон гривень, але тепер, через вологу, новенькі шпалери і штукатурка відпадають шматками.

"Пропало дуже багато речей - і зошити, і дитяча бібліотечка і були різноманітні плакати для навчання дітей", - бідкається Ірина Синьківська, мама школяра.

Вода в класи потрапила через неполагоджену покрівлю. Директор каже, угоду на ремонт з підрядником райвідділ освіти підписав лише 16 серпня. До першого вересня робітники обіцяли замінити дерев'яні перекриття і старий шифер на металочерепицю. Та перший дзвоник школа зустріла із розкритим дахом.

"Вони мене запевнили, що за два-три тижні вони справляться, якщо все буде поступати вчасно. Коли пішов дощ, вони піднялися зі мною на дах і виявили, що гідробар'єр не тримає цієї вологи", - розповідає Тетяна Щепак, директор навчально-виховного комплексу села Ревбинці.

Навіть після потопу бригада будівельників не поспішає працювати. Бригадир лише дивується, нібито все робили за технологією. І чому так сталось - не розуміє:

"Не могу объяснить. Качество гидробарьера, значит, такое, или дождь сильный".

А от у райвідділі освіти виправдовуються, мовляв, фінансування з районного бюджету, майже мільйон гривень, отримали перед початком навчального року.

"Планується воно завжди з початку року всі роботи, але кошти нам даються тільки у липні -серпні", - стверджує Лариса Піддубна, начальник відділу освіти Чорнобаївської РДА.

За неофіційною інформацією, відділ освіти прицінювався до ремонту даху Ревбинцівської школи ще в березні-квітні. Тоді до навчального закладу приїздили будівельники, щоб зробити попередню оцінку. А отже, гроші були ще тоді, переконані активісти. Просимо чиновницю показати проектно-кошторисну документацію… та її швидко ховають.

"Ми побачили, що в проектно- кошторисній документації дати розрахунку виконання просто стоїть 2018 рік, графи -де число і місяць - відсутні", - говорить Павло Собко, громадський активіст.

Претензії за неякісно виконані роботи підрядникові можуть висунути лише за фактом виконаних робіт. А їх, за угодою, він може проводити до кінця року.