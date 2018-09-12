Отруєння у таборі: дівчинка померла, не прийшовши до тями [ Редактировать ]
Восьмирічна дівчинка, що отруїлася в таборі під Києвом - померла після двомісячної коми.
У липні в дитячому таборі "Славутич" у Переяславі-Хмельницькому - отруїлися 12 дітей. Одну дівчинку - в особливо тяжкому стані - доправили до реанімації столичного "ОХМАТДИТу". Відтоді дитина так і не приходила до тями.
Сьогодні вночі Марго померла.
Держпродспоживслужба встановила, що діти, імовірно, отруїлися задавненими йогуртами. Київська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження, аби притягти керівництво табору до відповідальності.
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