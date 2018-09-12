Новий дорожній протест. На Прикарпатті селяни вийшли на акцію через недоремонтовану дорогу. Шляховики полатали покриття лише в одному селі, в інших - півметрові ями лишились на місці. Тож люди пообіцяли блокувати трасу, аж доки справу не доведуть до кінця.

Ось уже другу добу жителі одразу кількох сіл Прикарпаття блокують дорогу. Не пропускають ані автівки, ані рейсові автобуси. Вимагають ремонту.

"10 років - практично, на цій ділянці дороги нічого не робилося. І того людей допекло - ця дорога республіканського значення", - говорить Микола Саборяк, житель села Великий Рожин.

Траса пролягає через села Івано-Франківської та Чернівецької областей. І веде до гірських схилів і туристичних баз. Але мандрівників лякають ущент розбиті шляхи. Ями подекуди сягають чотирьох метрів ушир.

"Глибина ями 20 сантиметрів, проїхати неможливо. Бачите, на півдороги ця ями. На сьогоднішній день, їду 3 рази по дорозі і проїхати нереально", - обурений Сергій Гілюк, житель села Тюдів.

Терпець людям увірвався, коли шляховики вийшли лагодити вулиці в сусідніх селах. А от до Великого Рожина техніка так і не дійшла. Залишилося три кілометри найпроблемнішої ділянки.

"Спершу була інформація, що кошти перерозподілені на той кущ, де люди бастували - на Делятинський кущ. Потім виявилося, що наші гроші десь сплили у Вінниці у вигляді відремонтованих доріг", - говорить Василь Слижук, житель села Тюдів.

Протестують - по черзі. І не лише жителі Великого Рожина. Тут і Тюдів. І буковинські - Путила та Підзахаричі. Перекривають дорогу навіть уночі, на узбіччі облаштували польову кухню. На ремонт траси у жодній із тутешніх громад - грошей немає. 30 мільйонів гривень - а саме стільки коштує капітальне відновлення трикілометрової ділянки - просять в обласних чиновників. Та ті - лише руками розводять.

"З тих планів, які мала Івано-Франківщина, ми зі ста кілометрів не доробили 3 кілометри. Ми сьогодні розмовляли - ще раз кажу - це вирішується питання в Києві. Кошти виділяє Кабінет Міністрів", - заявив Василь Буджак, начальник Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

Щойно гроші надійдуть зі столиці - обіцяють одразу ж взятися за ремонт. Та людей такі обіцянки не заспокоюють.