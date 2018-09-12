Війна на Донбасі: російські найманці обстріляли безпілотник ОБСЄ [ Редактировать ]
На більшості ділянок окупанти не вдаються до активних наступальних дій, а ведуть так званий "бентежний" вогонь. На такі провокації наші воїни не реагують. Лише коли противник надто нахабніє - отримують наказ стріляти у відповідь.
Генадій Вівденко побував на передових опорних пунктах армійців - у Авдіївській промзоні.
"Блиндаж - там, бревна вчера выкидывали. Потихоньку строят, не сильно - но есть. Копают окопы, блиндажи", - говорить Олег, військовослужбовець ЗСУ.
Олег в окопах Авдіївської промзони спостерігає, як ворог укріплюється з того боку. Та водночас окупанти не забувають атакувати і з великокаліберних кулеметів.
"И днем тоже провоцируют из крупнокалиберных. Ну, а так, в основном - ночью. Провоцируют, кричат там с окопов непристойные вещи. Мы на это не реагируем. А так воюем по чуть-чуть", - розповідає Максим, військовослужбовець ЗСУ.
Поступово кулеметні обстріли противник ушільнює. Кулі летять вже просто над нашими траншеями.
"Это они работают, это сепары - слышите, рикошеты, где-то так. Это беспилотники. Уходим, уходим! Сейчас посмотрит, "насыпать" будет потом", - говорить Максим, військовослужбовець ЗСУ.
Це бойовики випустили свій безпілотник і відкрили вогонь по апаратах ОБСЄ. Паралельно провокують і наших піхотинців.
Противник тут використовує тактику так званих "одиночних прострілів" - щоби наші виказали свої вогневі точки. Українські бійці на ці провокації не відповідають і здебільшого мовчать.
Так ворог дає знати про свою присутність і перевіряє наявність наших воїнів на позиціях.
"Просто выпрашивают, чтобы ответили. Терпим, ждем. Командование такого не одобряет - чтобы просто открыть огонь. Мы "спалим" позиции", - говорить Володимир, військовослужбовець ЗСУ.
До активних дій на цій ділянці фронту бойовики поки що не вдаються. Та бентежний вогонь - такий же небезпечний - досі не вщухає.
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