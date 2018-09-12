Решение Европейского парламента о начале санкционной процедуры против Будапешта является "маленькой местью" за миграционную политику правительства, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В заявлении, опубликованном на сайте правительства говорится:

"Венгрия и венгерский народ осудили потому, что "мы показали, что миграция не нужна, и миграция может быть остановлена".

По словам Сийярто, решение было принято мошенническим путем, так как Европарламент игнорировал положения европейских договоров, а некоторые голоса не учитывались в конечном итоге. Министр отметил, что Венгрия рассматривает необходимые средства правовой защиты.

Глава МИД добавил, что голосование является убедительным доказательством того, что абсолютное большинство европейских депутатов поддерживают миграцию.

12 сентября Европейский парламент поддержал введение санкционной процедуры против Венгрии.