12 сентября в центре Белой Церкви Киевской области полицейские задержали автомобиль с опасными преступниками.

Злоумышленники, которые разыскивались за совершение квартирных преступлений и грабежей передвигались на "Деу-Ланос" с иностранными номерами.

Во время обыска в багажнике авто обнаружили кошельки и отмычки, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Преступная группа специализировалась на квартирных кражах и состояла из троих рецидивистов возрастом от 27 до 32 лет, уроженцев города Сумы.

На территории Белой Церкви злоумышленники "работали" на протяжении двух недель, успев обокрасть несколько помещений и брали лишь золото и деньги.

В данный момент полиция устанавливает количество потерпевших.

В полиции рассказали, что последняя квартира для преступников стала неудачной. Хозяйка не вовремя вернулась с прогулки и застала их "на горячем". Применив к женщине физическую силу, задержанные вынесли деньги и золотые украшения на сумму 80 тысяч гривен.

Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. На поиск и установления личностей злоумышленников у правоохранителей ушло несколько дней.