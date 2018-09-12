В Белой Церкви схватили банду квартирных воров (фото) [ Редактировать ]
12 сентября в центре Белой Церкви Киевской области полицейские задержали автомобиль с опасными преступниками.
Злоумышленники, которые разыскивались за совершение квартирных преступлений и грабежей передвигались на "Деу-Ланос" с иностранными номерами.
Во время обыска в багажнике авто обнаружили кошельки и отмычки, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Преступная группа специализировалась на квартирных кражах и состояла из троих рецидивистов возрастом от 27 до 32 лет, уроженцев города Сумы.
На территории Белой Церкви злоумышленники "работали" на протяжении двух недель, успев обокрасть несколько помещений и брали лишь золото и деньги.
В данный момент полиция устанавливает количество потерпевших.
В полиции рассказали, что последняя квартира для преступников стала неудачной. Хозяйка не вовремя вернулась с прогулки и застала их "на горячем". Применив к женщине физическую силу, задержанные вынесли деньги и золотые украшения на сумму 80 тысяч гривен.
Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. На поиск и установления личностей злоумышленников у правоохранителей ушло несколько дней.
по теме
Банда иностранцев ограбила столичную квартиру
По факту инцидента было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 ("Кража") УК Украины
На Печерске воры-альпинисты ограбили квартиру замминистра экономики
В Киеве воры-альпинисты взломали квартиру заместителя министра экономики
Во Франции при выезде из аэропорта ограбили российских туристов
По словам пострадавших, в одном из чемоданов были драгоценности на сумму около пятисот тысяч евро. Общая стоимость украденных вещей - более миллиона
Поблизу аеропорту Ле-Бурже пограбували російських туристів
Коли туристи пересіли в автомобіль і виїхали у напрямку міста - їхній шлях перегородила інша автівка, нападники змусили росіян віддати їм валізи, гаманці та мобільні телефони
Титушко объявили в розыск (фото)
Вадим Титушко объявлен в розыск Нацполицией Украины за разбойные нападения