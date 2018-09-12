Знову маємо втрати у війську - минулої доби на Сході поранено чотирьох військових, один згодом помер у шпиталі. Окупанти намагаються загострити ситуацію на окремих ділянках фронту, використовуючи заборонене Мінськом озброєння - констатують у штабі операції Об'єднаних сил.

33 рази бойовики відкривали вогонь по позиціях українських оборонців. Переважна більшість ворожих обстрілів на Луганському напрямку - припадає на Кримське.

А на Донецькому - найбільшу вогневу активність російські найманці виявляють на приморській ділянці. Захисників Водяного, Павлополя та Широкиного противник атакує по кілька разів на добу, у тому числі, з потужних мінометів.

Зранку окупанти вже кілька разів обстріляли наші позиції біля Гнутового.