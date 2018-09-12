Рост цен: НБУ представил детальный прогноз [ Редактировать ]
Национальный банк Украины планирует, что течение I - IV квартала 2019 инфляция должна снизиться с 5,75% (плюс-минус 2%) в марте 2019 года до 5% (плюс-минус 1%) к концу года.
"Основные принципы определяют количественную цель по инфляции - 5% в среднесрочной перспективе", - говорится в "Основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 и среднесрочную перспективу" НБУ, передает УНН.
При этом предполагается следующая ориентировочная поквартальная траектория прироста индекса потребительских цен в годовом измерении:
- март 2019 года - 5,75% (плюс-минус 2%);
- июнь 2019 года - 5,5% (плюс-минус 2%);
- сентябрь 2019 года - 5,25% (плюс-минус 2%);
- с конца декабря 2019 года - 5% (плюс-минус 1%).
При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что в 2019 году уровень инфляции составит не более 10%.
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