Национальный банк Украины планирует, что течение I - IV квартала 2019 инфляция должна снизиться с 5,75% (плюс-минус 2%) в марте 2019 года до 5% (плюс-минус 1%) к концу года.

"Основные принципы определяют количественную цель по инфляции - 5% в среднесрочной перспективе", - говорится в "Основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 и среднесрочную перспективу" НБУ, передает УНН.

При этом предполагается следующая ориентировочная поквартальная траектория прироста индекса потребительских цен в годовом измерении:

март 2019 года - 5,75% (плюс-минус 2%);

июнь 2019 года - 5,5% (плюс-минус 2%);

сентябрь 2019 года - 5,25% (плюс-минус 2%);

с конца декабря 2019 года - 5% (плюс-минус 1%).

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что в 2019 году уровень инфляции составит не более 10%.