В центре Запорожья маршрутка провалилась на мосту (фото) [ Редактировать ]
12 сентября на мосту Преображенского в Запорожье случилось ДТП, после которого маршрутный автобус провалился колесом в сквозную дыру среди сооружения.
"Столкнулись две легковушки: "Лада"и "Жигули". Автобус №92, пытаясь объехать место ДТП, выехал на пешеходную зону и провалился задним колесом в яму", - сообщает пресс-служба ГСЧС области.
При этом отмечается, что яма образовалась из-за наезда маршрутки и виновным посчитали водителя.
"Маршрутный автобус, объезжая ДТП, выехал за пределы проезжей части и задним левым колесом провалился в яму, которая появилась в результате наезда автобуса", - передает сообщение Нацполиции УНН.
На водителя маршрутки 1973 года рождения составили административные материалы.
За день до этого в Запорожье ливень "утопил" дороги.
по теме
На Дарнице случилось массовое ДТП (фото)
На левом берегу Киева в ДТП попали элитный внедорожник и два легковых автомобиля
Пьяный на грузовике перевернулся и перекрыл трассу Киев-Чоп (фото)
На трассе Киев-Чоп опрокинулся грузовик и перекрыл все четыре полосы движения
В жутком ДТП в Николаеве погиб байкер (фото)
В Николаеве мотоциклист на полной скорости врезался в автомобиль ВАЗ-2109
ДТП в Киеве: у бетономешалки отказали тормоза (фото, видео)
В Киеве на Позняках у бетономешалки отказали тормоза и она помчала вперед, снося все на своем пути
Масштабное ДТП под Бояркой: Lanos с людьми выбросило на "встречку" (фото)
В Боярке Ford врезался в Daewoo Lanos, от чего последний вылетел на встречную полосу и принял удар "в лоб"