12 сентября на мосту Преображенского в Запорожье случилось ДТП, после которого маршрутный автобус провалился колесом в сквозную дыру среди сооружения.

"Столкнулись две легковушки: "Лада"и "Жигули". Автобус №92, пытаясь объехать место ДТП, выехал на пешеходную зону и провалился задним колесом в яму", - сообщает пресс-служба ГСЧС области.

При этом отмечается, что яма образовалась из-за наезда маршрутки и виновным посчитали водителя.

"Маршрутный автобус, объезжая ДТП, выехал за пределы проезжей части и задним левым колесом провалился в яму, которая появилась в результате наезда автобуса", - передает сообщение Нацполиции УНН.

На водителя маршрутки 1973 года рождения составили административные материалы.

За день до этого в Запорожье ливень "утопил" дороги.