На военных базах в США ждут мощного стихийного бедствия. Илл.: pixabay.com

Личный состав и корабли Военно-морских сил США передислоцируют из-за приближения урагана "Флоренс".

В зоне поражения урагана "Флоренс" оказались наиболее известные военные базы США, среди которых "Кэмп-Леджейн", что в Джексонвилле. Тысячи морских пехотинцев вместе с семьями уже покинули эту базу, сообщает Washington Post.

Также эвакуируется персонал морской станции "Норфолк" в Вирджинии и рекрутского депо морской пехоты "Пэррис-Айленд" в Южной Каролине.

Военно-воздушные и сухопутные силы перемещают боевую авиацию. Группы морских пехотинцев, которые остаются в опасной зоне, активно окапываются.

Тем временем в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.