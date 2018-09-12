США эвакуируют военных и флот на восточном побережье [ Редактировать ]
Личный состав и корабли Военно-морских сил США передислоцируют из-за приближения урагана "Флоренс".
В зоне поражения урагана "Флоренс" оказались наиболее известные военные базы США, среди которых "Кэмп-Леджейн", что в Джексонвилле. Тысячи морских пехотинцев вместе с семьями уже покинули эту базу, сообщает Washington Post.
Также эвакуируется персонал морской станции "Норфолк" в Вирджинии и рекрутского депо морской пехоты "Пэррис-Айленд" в Южной Каролине.
Военно-воздушные и сухопутные силы перемещают боевую авиацию. Группы морских пехотинцев, которые остаются в опасной зоне, активно окапываются.
Тем временем в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.
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