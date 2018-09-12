Американскому изобретателю и основателю SpaceX Илону Маску предложили сняться в фильме для взрослых.

Предложение поступило от генерального директора известной компании XBlaze Джеффа Диллона.

За работу Маску предложили 150 тысяч долларов и круглосуточный запас "курева", пишет The Sun.

В тексте официального предложения, отправленного на адрес штаба компании SpaceX говорится, что Маску предлагается участвовать в фильме в качестве "приглашенной звезды", что не предполагает непосредственных действий с его стороны или обнажения.

При этом, кроме денег, Маску будет предоставлятся круглосуточный запас "курительных веществ, что, по словам гендиректора, обеспечит предпринимателю "бесценные воспоминания".

"Я верю, что мы сможем снять потрясающий фильм, в котором отразится ваша нескончаемая энергия, любовь к исследованиям и деятельная натура", - отметил Диллон.

Он также добавил, что строит планы съемок порнопародии, основанной на любви Маска к строительству туннелей, вроде Hyperloop.

Фото документа: XBLAZE / THE SUN

Добавление в прайс "курительных веществ" явно связано с тем, что в начале сентября Маск произвел фурор, позволяя себе во время прямого эфира пить виски и курить марихуану.