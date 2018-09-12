Илону Маску предложили сняться в порнофильме о Hyperloop (фото) [ Редактировать ]
Американскому изобретателю и основателю SpaceX Илону Маску предложили сняться в фильме для взрослых.
Предложение поступило от генерального директора известной компании XBlaze Джеффа Диллона.
За работу Маску предложили 150 тысяч долларов и круглосуточный запас "курева", пишет The Sun.
В тексте официального предложения, отправленного на адрес штаба компании SpaceX говорится, что Маску предлагается участвовать в фильме в качестве "приглашенной звезды", что не предполагает непосредственных действий с его стороны или обнажения.
При этом, кроме денег, Маску будет предоставлятся круглосуточный запас "курительных веществ, что, по словам гендиректора, обеспечит предпринимателю "бесценные воспоминания".
"Я верю, что мы сможем снять потрясающий фильм, в котором отразится ваша нескончаемая энергия, любовь к исследованиям и деятельная натура", - отметил Диллон.
Он также добавил, что строит планы съемок порнопародии, основанной на любви Маска к строительству туннелей, вроде Hyperloop.
Фото документа: XBLAZE / THE SUN
Добавление в прайс "курительных веществ" явно связано с тем, что в начале сентября Маск произвел фурор, позволяя себе во время прямого эфира пить виски и курить марихуану.
по теме
Илон Маск украл советские технологии - Роскосмос
Американского изобретателя Илона Маска обвинили в использовании советских военных разработок
11 сентября: самые известные книги и фильмы о трагедии
Помимо документальных видео и записей, мир увидел и несколько художественных произведений, рассказывающих об ужасной катастрофе.
День украинского кино: топ-5 фильмов независимой Украины
8 сентября кинематографисты празднуют свой профессиональный праздник - День украинского кино. Это один из самых молодых государственных праздников в нашей стране. Хотя украинскому кино, по-большому счету, уже более ста лет
Илон Маск вернулся к обвинениям в педофилии
Илон Маск снова обвинил дайвера Верна Ансворта, участвовавшего в спасении детей из пещеры в Таиланде, в педофилии и выразил надежду "нарваться" на судебное разбирательство
Секрет гения: Илон Маск признался в наркомании
Изобретатель Илон Маск из-за постоянных проблем со своей компанией Tesla начал употреблять наркотики