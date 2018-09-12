Стрельба в американской школе.

В городе Норт-Лас-Вегас убили 18-летнего парня. Неизвестный открыл огонь возле бейсбольной площадки.

Полицейские обыскали школу, нашли оружие, из которого велась стрельба, но никого не задержали.

Похожий инцидент произошел в больнице городка Дауни. Там обошлось без жертв. Полиция окружила здание, медработников и пациентов эвакуировали, преступника задержали.