В американской школе застрелили подростка [ Редактировать ]
Стрельба в американской школе.
В городе Норт-Лас-Вегас убили 18-летнего парня. Неизвестный открыл огонь возле бейсбольной площадки.
Полицейские обыскали школу, нашли оружие, из которого велась стрельба, но никого не задержали.
Похожий инцидент произошел в больнице городка Дауни. Там обошлось без жертв. Полиция окружила здание, медработников и пациентов эвакуировали, преступника задержали.
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