Битва за урожай. Пятые сутки под Харьковом идет борьба за элеватор, в котором хранится уже собранное зерно. Неизвестные, с оружием захватили хранилище. Семь человек, в том числе, один полицейский - ранены. Кто стоит за рейдерами - выясняли наши корреспонденты.

События в селе Занки начали разворачиваться еще в субботу.

Больше 30 человек в камуфляже самовольно заехали на территорию предприятия и начали вывозить подсолнечник с элеватора.

Хозяину предприятия Александру Строгому показали документ, в котором говорилось, что он уже не собственник.

"Ми спочатку не повірили, відкрили комп'ютер, в реєстр - дійсно, да. Цей новий власник - невідома мені жіночка, з пропискою в Донецької області, може її немає в живих. Зареєстрована у "чорного реєстратора", - рассказывает Александр Федорович Строгий, собственник элеватора.

На элеваторе хранится урожай многих фермеров. А еще зерно двух тысяч четырехсот пайщиков. Строгий показывает на спине больше десятка следов от резиновых пуль. И шутит.

"Комары ночью кусались. Но это все чепуха. Повреждение колена - там металлическое повреждение. Вчера в больнице вынули металлический шар", - показывает Александр Федорович Строгий, собственник элеватора.

Так - сотрудники агропредприятия вместе с селянами и общественниками отстаивали элеватор.

Но вооруженным людям вчера удалось захватить элеватор. Ночью - бойцы спецподразделения полиции вывели и задержали более 50-ти человек.

"В результаті перемовникам також вдалося умовити вказаних осіб добровільно вийти з приміщення елеватору, що вони і зробили. Кожен з них здав зброю, спецзасоби", - говорит Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области.

Сегодня элеватор охраняет полиция. А вот на полях соседнего фермерского хозяйства "Благодатное" - неизвестные собирают и вывозят чужой урожай.

"За той час, поки ми можемо відновити назад свої юридичні повноваження - вони грабують повним ходом. І грабують не просто автомобілями, а заплановано було поставити залізничні вагони для відвантаження зерна з елеватора. На полях 20-50 фур, 4 комбайни", - рассказывает Александр Федорович Строгий, собственник элеватора.

Юрист Андрей Наход утверждает - это типичная схема рейдерства. С прошлой пятницы элеватор Строгого - перепродали два раза. Новые собственники - киевляне. И пока будут идти разбирательства, рейдеры могут вывезти весь урожай.

"Це досить великі об'єми. Він там називає об'єми до 15 мільйонів доларів. Це стандартна схема, через КП - комунальне підприємство, яке здійснює реєстраційні дії - заходити на фірми, забирати землю", - утверждает Андрей Наход, адвокат Александра Строгого.

Сегодня в следственное управление полиции был доставлен один из возможных фигурантов рейдерского захвата - бывший руководитель роты Нацполиции "Восточный корпус" Олег Ширяев.

"К сожалению в этой акции участвовало некоторое количество людей, имеющих репутацию "ато-шников" и воевавших в тех или иных подразделениях вооруженных сил.

Национальная полиция сегодня, я думаю, проведет необходимые действия, задержит и предъявит подозрение одному из руководителей этой структуры - в прошлом - достаточно известным человеком, который руководил ротой Нацполиции "Східный корпус" господином Ширяевым", - заявил Арсен Аваков, министр Внутренних дел.

На данный момент в полиции проверяют - был ли Ширяев организатором или заказчиком рейдерского захвата.