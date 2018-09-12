Петр Порошенко: приход IKEA в Украину является хорошим сигналом для других мировых брендов [ Редактировать ]
В Украину заходит IKEA. И это хороший сигнал для других мировых брендов, - считает Петр Порошенко. Об этом президент заявил на встрече с исполнительным директором компании.
IKEA откроет свой первый магазин в Украине уже в следующем году. Ритейлер подписал договор аренды на помещение площадью около 4 тыс. квадратных метров в столице. Петр Порошенко ожидает, что затем мебельный гигант разместит собственное производство в нашей стране.
"Я думаю, що той інвестиційний бум, який на сьогоднішній день відбувається - то є яскрава ознака довіри до України з боку світових інвесторів. І, пан Стефан, я вітаю ваше рішення, яке прийняте дуже своєчасно, правильно. Хочу сказати, що ви маєте підтримку українського президента і українського уряду", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.
"Благодарю Вас, господин президент, за эту возможность встретиться. Мы верим, что Украина - важная европейская страна. И видим, что это правильный момент для IKEA - находиться здесь. Нас интересует бизнес-климат, возможности для нашей компании. И наша главная задача - сделать повседневную жизнь людей лучше", - подчеркнул Стефан Вановербеке, главный исполнительный директор IKEA в Юго-Восточной Европе.
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