В Украину понемногу приходят инвесторы. Крупные компании из нескольких стран решили вложить деньги в аграрный сектор. С кем подписали договоры? - знает Юлия Жешко.

Украина становится привлекательной для инвесторов. Руководители крупнейших мировых корпораций готовы вкладывать в отечественный бизнес. В первую очередь, речь идет об украинской компании "Мriya Farming PLC". Предприятие занимается выращиванием зерновых культур, сахарной свеклы и картофеля. Но не так давно, оно оказалось на грани банкротства. Поскольку этот агрохолдинг один из крупнейших в Украине, было принято решение - спасти "Мрию" с помощью инвесторов.

"Для нас дуже важливо, що інтерес наших арабських партнерів, який був засвічений під час мого візиту до Саудівської Аравії, до Ріяду і зустрічі з його величністю, де ми чітко намітили план інвестицій в Україну збоку найбільших світових інвесторів", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.

По словам Петра Порошенко, Украина приобрела надежных партнеров в лице бизнесменов из Саудовской Аравии и Великобритании.

Халид Алабуди, председатель правления SALIC UK.

"Господин Президент, мы настроены и в дальнейшем продолжать нашу деятельность, и это соглашение с компанией "Мрия", как вы правильно отметили, - это восстановление агрохолдинга. Мы настроены повысить эффективность производства компании. Хочу отметить, что это не последняя наша инвестиция в вашу страну. Мы рассматриваем возможности инвестирования в другие секторы.

В присутствии президента - подписали договор, согласно которому агрохолдинг "Мрия" перешел к новым владельцам.

"Ще раз всім дякую. Сподіваюсь у нас ще буде нагода зібратись таким самим складом та відсвяткувати нові успішні контракти і події", - заявил Петр Порошенко, президент Украины

По словам дирекции холдинга, это событие, пожалуй, самое значимое для агросектора за все годы независимости.

"Сьогоднішня транзакція, яку ви бачите - серйозний крок для збільшення інвестицій в аграрну сферу. Це була безпрецедентна реструктуризація і найбільша за останні часи нашої незалежності пряма інвестиція в аграрний сектор. Мriya була проблемним активом", - заявил Алексей Павленко, глава совета директоров Мriya Farming PLC.

"Мрия" пережила четыре сложных года, со времен дефолта в 2014-м. Я считаю, менеджменту и работникам удалось провести прекрасную роботу, чтобы вывести компанию на ее сегодняшний уровень. Это, безусловно, лучшее решение, которое принесет компании много позитивных изменений - стабильных инвестиций, рабочих мест, оплаченных налогов", - заявил Саймон Чернявский, генеральный директор Агрохолдинга "Мрия".

Аграрный сектор - один из основных для украинской экономики. И его развитие должно способствовать экономическому росту.