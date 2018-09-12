Украина до конца года получит от ЕС первый транш - МИД [ Редактировать ]
Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина получит до конца года - в этом уверен министр иностранных дел Павел Климкин.
Напомним, 13 сентября в Киев прибудет зам.председателя Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности Валдис Домбровскис. Ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании, в котором закрепят условия 4-й программы помощи Украине - речь идет о миллиарде евро.
по теме
Нацбанк розраховує отримати черговий транш від МВФ
Міжнародні кредитори попрацюють в Україні до 19 вересня
Договор о дружбе с Россией: Украина подготовила документы для расторжения
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что внешнеполитическое ведомство подготовило пакет документов для начала прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией
Украина и ЕС договорились о миллиардном транше
Украина и Европейский Союз согласовали условия получения транша в размере одного миллиарда евро
Климкин резко отреагировал на польский закон о национальной памяти
Министр иностранных дел Украины заявил, что изменения в польский закон об Институте национальной памяти оставляют место для манипуляций
Олега Сенцова выдвинули на премию Сахарова
Олег Сенцов номинирован на соискание премии Сахарова самой большой политической группой в Европарламенте