Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина получит до конца года - в этом уверен министр иностранных дел Павел Климкин.

Напомним, 13 сентября в Киев прибудет зам.председателя Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности Валдис Домбровскис. Ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании, в котором закрепят условия 4-й программы помощи Украине - речь идет о миллиарде евро.