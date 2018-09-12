Директор Волынского облавтодора попался на взятке. За 300 тысяч гривен чиновник обещал местному предпринимателю сдать в аренду помещение, которое находится на балансе предприятия.

Задержали его в Луцке - на территории одного из гипермаркетов. Всю сумму главному дорожнику Волыни принесли в подарочном пакете.

В прокуратуре фамилию задержанного не называют, но согласно реестру юридических лиц, - облавтодором руководит Николай Янчук.