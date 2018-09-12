23-й день возле Минздрава в палатках живут родственники тяжелобольных украинцев - в основном, пациентов с тяжелыми редкими заболеваниями, вылечить которые в Украине невозможно - нет оборудования.

Минздрав прекратил финансирование лечения за границей на неопределенный срок. Каждая из операций, которая нужна этим людям, стоит более 100 тысяч долларов.

Большинство пациентов Министерство до сих пор не внесло в официальную очередь на лечение, хотя, уверяют люди, необходимые документы поданы несколько месяцев назад.

"Ми не знаємо, де кошти, державні кошти, які виділялись на лікування цих людей за кордоном. Вони якимось чином загубились, немає статистики, скільки коштів є на залишках в іноземних клініках. Міністерство каже, що вони ще не порахували, як це взагалі можливо - я не розумію", - говорит Валерия Заружко, народный депутат, "Радикальная партия".

"Мы должны отстоять жизнь моего ребенка, у нас очень мало времени. У нас с Илюшей главная проблема - мы находимся более двух лет в реанимации. Моему сыну 6 лет, он не может сам дышать, нам шанс дают только в Германии, город Берлин. Когда диафрагмальные мышцы атрофируются, эта операция будет не актуальна", - обеспокоена Юлия, мать пациента.