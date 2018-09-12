Усилить контроль за выплатой денег на предприятиях предлагает парламентский комитет по вопросам соцполитики. По данным нардепов, в последнее время многие работодатели стали задерживать зарплаты сотрудникам.

В подобной ситуации оказались и работники Полтавского хлебозавода. Об этом они рассказали и.о. главы комитета.

"Заборгованість по заробітній платі в цілому в країні складає 2.7 млрд грн. За рік вона виросла майже втроє. Нажаль, сьогодні держава абсолютно нічого не робить, щоб посилити відповідальність керівників за такі затримки.

На комітеті соціальної політики ми прийняли спеціальне рішення створити окрему комісію і на олівці тримати кожну заборгованість, кожне підприємство, кожного керівника", - заявил Сергей Каплин, народный депутат, лидер "Социалистической партии Украины".