Поврежденная техника, легкие травмы и почти 6 часов в блокаде. Так закончилась съемка видеосюжета для наших коллег из проекта "Стоп коррупции" в Николаевской области. Инцидент произошел накануне. Кто и почему мешал активистам? - выясняли наши корреспонденты.

"От дивіться, що відбувається. - Знімають! Проститутка мала! - У нас забирають телефони, б'ють. - Да! Ти … знімаєш. На тобі!"

Эти кадры сняли журналисты "Стопкора" в селе Лидиевка Николаевской области. Здесь работает один из филиалов компании "НИБУЛОН", которая занимается выращиванием сельхозпродукции. Приехать - журналистов пригласили местные жители.

"Ми знімали історії людей, які зателефонували до нас в редакцію - вони розповідали про те, що компанія "НІБУЛОН" забрала у них землі. Люди захотіли, аби ми приїхали і допомогли їм розібратися в ситуації", - говорит Кристина Крышиха, журналист проекта "Стоп коррупции".

Но услышать опровержение обвинений селян или хотя бы какой-нибудь комментарий журналистам не удалось. Директор - попросту скрылся за воротами предприятия:

"Я вам сказав, не даю коментар. Пишіть офіційний запит!"

"Директор підприємства почав тікати від нас. Він почав мене пхати. Я йому не перекривала дорогу, просто йшла і задавала питання. В ході цього він мені порвав сумку", - рассказывает Кристина Крышиха, журналист проекта "Стоп коррупции".

Провести видеосъемку поля вокруг предприятия, группа тоже не смогла.

"У него получилось вырвать планшет. Я пытался его забрать. Потом подбежали люди и пытались увалить меня на землю и забрать все остальное", - рассказывает Александр Паладюк, оператор проекта "Стоп коррупции".

Разобраться в происходящем приехали полицейские. Выяснения - затянулись до поздней ночи. Когда мы приехали на место, то застали коллег заблокированными в их собственной машине. Даже под охраной полиции корреспонденты не могли уехать почти 6 часов:

"Хлопці, ми можемо виїхати? - Ні! - Чому? - Нельзя!"

Столь агрессивное поведение сотрудники предприятия объяснили тем, что боятся остаться без работы.

"Ми це вже переживали не один раз. І не один раз тут була колотнеча. І не один кореспондент сюди вже приїжджав. І не один адвокат", - утверждает Валентина, работник предприятия.

С директором предприятия нам тоже поговорить не удалось. Он постоянно прятался за спинами сотрудников и всячески избегал общения. Из-за чего разгорелся скандал - рассказала жительница Доманевки Елена Комарчук, которая и обратилась к журналистам "Стопкора".

По ее словам - в конце 90-х "Нибулон" незаконно взял в аренду земли Лидиевского колхоза. В частности - подпись ее отца под отказом от пая - подделали, утверждает женщина.

"Я переживаю, не знаю, чого мені від "НИБУЛОНа" чекати. Можу я з роботи полетіти, можуть батьків в чомусь ущемляти", - обеспокоена Елена Комарчук, жительница Доманевки.

Ближе к полуночи полиции все-таки удалось вызволить съемочную группу "Стопкора". Уже в райотделе журналисты написали заявление на директора филиала и на его работников о препятствовании их профессиональной деятельности.

"Виїздом на місце події було встановлено групу осіб від підприємства та знімальна група. За заявою журналіста було порушено кримінальне провадження", - сообщила Елена Бережная, пресс-секретарь ГУ НП в Николаевской области.

После инцидента общественная организация "Стоп коррупции" обратилась к международной организации "Амнести интернешнл", Верховной Раде и в Национальный союз журналистов. В обращении, коллектив "Стопкора" заявляет, что поддерживает коллег и беспокоится за их жизнь. А противодействие профессиональной деятельности журналистов называет недопустимым.

Мы будем внимательно следить за ситуацией и в самой Лидиевке, и за ходом расследования нападения на коллег.