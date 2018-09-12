Перекрыть железную дорогу угрожают жители села Степанки Черкасской области. Они требуют ускорить ремонт автотрассы. Работы должны были начаться еще месяц назад. Но приступили к ним только сейчас. Почему? - выяснял Станислав Кухарчук.

Вот так выглядит выезд из села Степанки. Еще в прошлом году - местные жители забросали ямы камнями, в этом - дорогу должны были отремонтировать за счет Государственного дорожного фонда - подряд почти на 5 миллионов гривен. По договору, работы планировали начать15 августа, но пока - дорожников здесь не видели.

"Вона єдина в Черкаському районі виграла всі тендери по ремонту всіх доріг місцевого значення загального користування, і ця ж сама фірма - виграла тендер на ремонт дороги державного значення Р-10. То дана фірма просто фізично не спроможна виконувати ці роботи", - говорит Игорь Чикаленко, глава Степанковской объединенной громады.

Это еще один аварийный участок, тендер выиграл тот же подрядчик. А вот ремонт проводит - субподрядная организация из Смелы. Хотя еще до начала тендера - судя по этой справке - подрядчик обязался сам выполнять все работы.

"Ми не тільки сьогодні почали, ми ще раніше почали працювати. Від перехрестя і далі - то сьогодні почали, тільки трішки поламався", - говорит Александр, рабочий субподрядной компании.

Не на камеру рабочие рассказывают - их наняли на полный цикл - от фрезеровки - до укладки покрытия. Генеральный подрядчик только обеспечивает асфальтом, который сам и производит. Всего компания выиграла семь тендеров - на сумму более 30 миллионов гривен, - утверждает активист Артур Чемерис. И уверяет, практически по всем объектам - работает по такой же схеме.

"Найбільший інтерес - це насправді продати асфальт і там уже мати з того якісь кошти. А хто його буде стелить - то вже для головного підрядника не цікаво - він реалізує свій інтерес", - убежден Артур Чемерис, общественный активист.

Офис компании с многомиллионными оборотами - это всего лишь два арендованных кабинета в помещении частной клиники. Встречу директор и президент компании назначает нам на улице - подальше от офиса. На камеру - говорить отказываются.

"А чому ви користуєтесь субпідрядниками? - Так нам выгодно! Экономика такая, я как бизнесмен… вот так мне выгоднее делать. - Але ж так не зовсім чесно, я так розумію? - Почему? Не честно - это когда дорога ушла после нас, мы ушли - и дорога вместе с нами".

Контролировать, как долго прослужит асфальт и на что уходят деньги Дорожного фонда, обязан распорядитель средств - областная служба автомобильных дорог. Ее руководитель по телефону пообещал ответить на все наши вопросы только при личной встрече.

"Я вас наберу і з вами по любому зустрінусь. На всі ваші питання дам обгрунтовані відповіді", - пообещал Игорь Франчук, начальник Службы автомобильных дорог местного значения в Черкасской области.

Но за неделю у чиновника так и не нашлось времени не то что встретиться, а даже позвонить. Тем временем подрядчик все же начал подготовку к ремонту дороги Н16.