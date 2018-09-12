В Иране разбился военный вертолет Chinook, в результате чего пострадали пять человек.

Вертолет Военно-воздушных сил Ирана потерпел крушение во время учений в районе Мелард недалеко от города Кередж, сообщает агенство "Анадолу" 12 сентября.

Причиной крушения вертолета Chinook называют технические неполадки.

За несколько дней до этого в Харьковской области упал вертолет спасателей.