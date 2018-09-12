В Иране разбился военный вертолет с людьми [ Редактировать ]
В Иране разбился военный вертолет Chinook, в результате чего пострадали пять человек.
Вертолет Военно-воздушных сил Ирана потерпел крушение во время учений в районе Мелард недалеко от города Кередж, сообщает агенство "Анадолу" 12 сентября.
Причиной крушения вертолета Chinook называют технические неполадки.
За несколько дней до этого в Харьковской области упал вертолет спасателей.
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