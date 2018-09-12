Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время своего ежегодного послания Европарламенту - не вспомнил об Украине. Сфокусировался на необходимости укрепить внешнюю политику ЕС, о восточных соседях ни слова - ни о странах Восточного партнерства, ни о России.

Тем временем, десять евродепутатов подписали обращение к украинскому парламенту. Их возмутили слова спикера Верховной Рады Андрея Парубия о том, какую демократию практиковал Гитлер. Текст петиции подготовил нардеп от "Оппозиционного блока".

"Мы обсудили очень серьезный рост радикально-националистических настроений в Украине и насилие с этим связанное. Особенно много обсуждался вопрос по их инициативе о высказываниях в одном из центральных телеканалов спикера украинского парламента, господина Парубия, который оправдывает Адольфа Гитлера. Они только за один день работы европарламента собрали больше десяти подписей - это обращение к Украинскому парламенту "ту мемберс оф зе парламент оф юкрейн", в котором они четко указывают что не может быть вторым человеком в государстве человек который оправдывает Гитлера", - заявил Александр Вилкул, народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок".

"Для меня как для европейского политика очень тревожно слышать высказывания на столь высоком уровне в Украинском парламенте. И я думаю что очевиден тот факт что мои коллеги согласились подписаться под документом который предложил господин Вилкул. Нельзя сравнивать демократию и референдум с действиями и поведением национал-социалистов и Адольфа Гитлера. В 21 веке это просто недопустимо", - заявляет Нейтан Джилл, депутат Европарламента от Великобритании.