Без права голоса: в ЕС впервые наказали санкциями члена Евросоюза [ Редактировать ]
Главная сегодняшняя новость из Европы - это санкции против Венгрии. Страну - члена Евросоюза наказали впервые в истории ЕС. Будапешт отныне не имеет права голоса, поскольку нарушил европейские правила и ценности. Елена Абрамович объяснит - какие.
Накануне голосования в Европарламенте традиционно прошли дебаты. Венгерскому премьеру позволили высказаться в свою защиту. Но он приехал не уговаривать депутатов. И не просил не вводить санкции. Все равно все уже решено, - сказал он. И рассказал историю неукротимой нации, которая, цитирую, "проливала кровь для защиты Европы и христианства".
"Давайте называть вещи своими именами. Венгрию собираются осудить, потому что венгерский народ решил, что его страна не будет страной мигрантов. С должным уважением, но с твердой уверенностью я не позволю, чтобы промигрантские силы Европейского Союза угрожали, шантажировали и размазывали Венгрию и венгерский народ на основе ложных утверждений", - заявил Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.
Независимо от решения ЕС, Венгрия продолжит противостоять незаконной миграции, - заверил Орбан. Впрочем, вопрос не в нежелании Будапешта принимать беженцев, - подчеркнули депутаты.
"Венгерское правительство эффективно заставило молчать независимые СМИ, посадило ученых на поводок, пытаясь не допустить формирования навыков критического мышления у будущих поколений. Правительство заменило независимых судей теми, кто имеет близкие связи с режимом. Регулирует, в каких церквях молиться", - утверждает Джудит Сарджентини, докладчик Европарламента.
Пришло время сделать выбор: или позволить одной из стран нарушать правила Евросоюза без последствий, или дать понять, что эти правила больше, чем просто текст на бумаге, - заявила докладчица. И ее поддержали.
"Без готовности венгерского правительства решить текущие проблемы, мы вынуждены начать диалог по задействованию статьи 7.1", - заявляет Манфред Вебер, глава группы "Европейская народная партия".
Статья седьмая устава Евросоюза предусматривает самую серьезную политическую санкцию, которую ЕС может применить против страны-члена. Это приостановление права голосовать. Впрочем, впереди еще ряд дискуссий и голосований, как в Европарламенте, так и Совете ЕС. К примеру, Польша, против которой начали аналогичный процесс еще в декабре прошлого года, до сих пор пользуется всеми правами.
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