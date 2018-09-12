Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали председателя одного из поселковых советов Киевской области и его первого заместителя за присвоение бюджетных средств, которые были выделены на капитальный ремонт дорог.

"Правоохранители установили, что должностные лица заключили договоры и оплатили коммерческим структурам работы по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог и тротуаров. Однако стоимость и объемы выполненных работ были искусственно завышены, что позволило злоумышленникам незаконно присвоить более 700 тысяч гривен государственных денег", - сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обысков сотрудники СБУ нашли документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.

"Голове поселкового совета, его первому заместителю и двум представителям подрядных предприятий объявлено о подозрении в совершении преступления", - подчеркнули в пресс-службе.

До этого СБУ разоблачила международную хакерскую сеть в Украине.