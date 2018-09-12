Деньги на ремонт дорог разворовали чиновники Киевской области [ Редактировать ]
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали председателя одного из поселковых советов Киевской области и его первого заместителя за присвоение бюджетных средств, которые были выделены на капитальный ремонт дорог.
"Правоохранители установили, что должностные лица заключили договоры и оплатили коммерческим структурам работы по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог и тротуаров. Однако стоимость и объемы выполненных работ были искусственно завышены, что позволило злоумышленникам незаконно присвоить более 700 тысяч гривен государственных денег", - сообщает пресс-служба СБУ.
Во время обысков сотрудники СБУ нашли документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.
"Голове поселкового совета, его первому заместителю и двум представителям подрядных предприятий объявлено о подозрении в совершении преступления", - подчеркнули в пресс-службе.
До этого СБУ разоблачила международную хакерскую сеть в Украине.
по теме
Уряд проінспектує стан доріг в областях - Гройсман
В усіх областях проінспектують якість ремонту і доцільність використання грошей
В Белой Церкви схватили банду квартирных воров (фото)
В центре Белой Церкви полицейские задержали автомобиль с опасными преступниками
СБУ викрила банду кіберзлочинців
Зловмисники змогли дістати дані клієнтів фін-установ із понад 20 країн, потім за фальшивими платіжками виводили кошти з рахунків
В Кропивницком дeпутат горсовeта требовал взятку у предпринимателя
Дeпутат горсовeта обещал вынeсти на рассмотрeниe сeссии вопрос о выделeнии бизнесмену зeмeльного участка площадью 22 сотки
Владимир Гройсман отчитал руководство Николаевской области за состояние дорог в регионе
Владимир Гройсман специально разъяснял депутатам, почему пришлось забирать у Николаевской области деньги, выделенные на ремонт дорог
Дорога Шевченкове-Русанів-Кулажинці потребує капітального ремонту
Дорога як смуга перешкод. Жителі частини Броварського району Київщини вже два роки просять відремонтувати місцеву трасу. Селяни бідкаються, щойно настане осіння негода, проїхати цим шляхом буде практично неможливо. Дорога Шевченкове-Русанів-Кулажинці з'єднує населені пункти Броварського району