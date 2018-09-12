Дональд Трамп утвердил новые санкции [ Редактировать ]
12 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против иностранных граждан и компаний, обвиненных во вмешательстве в американские выборы.
Санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к финансовой системе США и запрет американцам на инвестиции в попавшие под эти меры компании, информирует Reuters.
Решение о введении санкций будут принимать Госдеп и Минфин США.
Американские СМИ уточняют, что санкции будут автоматически распространяться на иностранные правительства, юридические лица или отдельных людей, осуществивших вмешательство в выборы или способствовавших ему.
Кроме того, указ обязывает спецслужбы США расследовать факты предполагаемого вмешательства.
За несколько дней до подписания указа, юриста Белого дома уволили из-за дела о вмешательстве России в выборы.
по теме
Обезопасить выборы: Трамп ввел санкции за вмешательство в голосование
Какие есть для этого причины? И кому угрожает Вашингтон?
Дорогой Apple: Трамп пообещал компании льготы
Дональд Трамп пообещал компании Apple нулевые налоги, если она выполнит его условия
Рейтинг Дональда Трампа упал до рекордного уровня
Фигура Трампа становится "почти токсичной" для избирателей в национальном масштабе, а это означает, что с высокой вероятностью политические конкуренты из Демократической партии очень скоро установят свой контроль над американским парламентом
Ким Чен Ын предложил Трампу провести новую встречу
Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с просьбой о новых переговорах
Дональд Трамп похвалил лидера Северной Кореи
Дональд Трамп в своем Твиттере неожиданно расхвалил лидера Северной Кореи, которого еще не так давно в американской прессе иначе как "диктатором" не называли