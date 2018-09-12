Решение о введении санкций будут принимать Госдеп и Минфин США. Илл.: pixabay.com

12 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против иностранных граждан и компаний, обвиненных во вмешательстве в американские выборы.

Санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к финансовой системе США и запрет американцам на инвестиции в попавшие под эти меры компании, информирует Reuters.

Решение о введении санкций будут принимать Госдеп и Минфин США.

Американские СМИ уточняют, что санкции будут автоматически распространяться на иностранные правительства, юридические лица или отдельных людей, осуществивших вмешательство в выборы или способствовавших ему.

Кроме того, указ обязывает спецслужбы США расследовать факты предполагаемого вмешательства.

За несколько дней до подписания указа, юриста Белого дома уволили из-за дела о вмешательстве России в выборы.